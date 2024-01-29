В Кашкадарье блогера приговорили к 5 годам лишения свободы

29 января Нишанский районный суд по уголовным делам рассмотрел дело по факту вымогательства со стороны 50-летнего блогера из Наманганской области А. А., руководителя ООО Achchiq haqiqat (Горькая правда).
Судебное разбирательство проводилось в открытом формате. Суд признал А. А. виновным по пунктам «а, в» части 2 статьи 165 УК РУз (Вымогательство, совершенное в особо крупном размере, организованной группой или в ее интересах). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.
Отмечается, что назначенное наказание блогер будет отбывать в колонии общего режима.