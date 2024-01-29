«Россети» назвали причину вспышек в небе над Челябинском

С начала января в российских регионах уже происходили инциденты с временным отключением электроэнергии у части потребителей. В новогодние праздники пожар на подстанции стал причиной того, что без света временно остались жилые дома на северо-востоке Москвы, 9 января обрыв проводов нарушил подачу электричества в семи районах Херсонской области, 10 декабря из-за аварийного отключения подстанции без света осталась половина Омска.