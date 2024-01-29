Силовики обнаружили свыше двух килограммов наркотиков в Ташобласти

На пограничном таможенном посту «Гишткуприк» правоохранители обнаружили 5 пакетов синтетических наркотиков общим весом более одного килограмма, спрятанных в оборудовании для уплотнения почвы, привезенном из соседней страны.
Силовики также проверили временное место жительство задержанного, где нашли 11 пакетов запрещенных веществ в стиральной машине, 18 пакетов — в чайнике, а также в коробке из-под сигарет.
Также задержанный признался, что еще больше одного килограмма наркотических веществ он закопал под деревом в поле в Ташкентской области.
Расследование дела продолжается.
Напомним, что ранее в Ташкенте выявили нарколабораторию. Там было обнаружено 80 тысяч доз наркотиков на 900 тысяч долларов.