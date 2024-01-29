Запирали ребенка в холодном сарае: суд наказал родителей в Талдыкоргане

«Мать и двое детей жили в обстановке антисанитарии и полного беспорядка, при этом женщина не отрицала употребления ею спиртных напитков и жестокого обращения в отношении детей. Так, своего 9-летнего сына она запирала в сарае в холод в целях воспитания», — рассказали представители омбудсмена.