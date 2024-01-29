Курский губернатор сообщил об обстреле второго села за день

Никто не пострадал, осколками повреждены два дома и легковой автомобиль. Глава региона добавил, что частично нарушено электроснабжение — его восстановят, когда будет безопасно.
Ранее Старовойт сообщил об обстреле села Свердликово. Никто не пострадал, повреждения получили два социальных объекта, автомобиль, а также шесть домовладений.
Курская область, как и другие приграничные регионы, регулярно попадает под обстрелы и атаки беспилотников со стороны Украины.
Об обстреле ВСУ 29 января 2024 года также сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков. В регионе обстреляли село Мокрая Орловка, пострадала женщина, а позднее ВСУ атаковали дроном-камикадзе село Тишанка.