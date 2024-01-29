Предлагавший работу аферист задержан в Актобе

«По словам потерпевшего, с подозреваемым его познакомил общий знакомый. Мужчина узнал, что молодой человек не может устроится на работу и предложил ему помощь в трудоустройстве вахтовым методом в нефтяную компанию. За свои услуги мужчина попросил 300 тысяч тенге. Ничего не подозревающий парень перечислил деньги», — говорится в сообщении полиции.