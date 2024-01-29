Бизнесмены в разных регионах страны расхитили электричество и газ на баснословную сумму

Пресс-служба Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре рассказала подробности совершенных преступлений.
Администрация ООО G.S., работающего в Навоийской области, незаконно подсоединилась к трансформатору камнеобрабатывающего завода и похитила электроэнергию на 667,3 миллиона сумов.
Индивидуальный предприниматель в Алмазарском районе столицы незаконно использовал электроэнергию на 306,4 миллиона сумов, самовольно подключив ресторан к электросетям общего пользования без заключения договора с электросетевой компанией.
Руководители двух компаний в Наманганской области незаконно израсходовали электроэнергию на 260,2 миллиона сумов, подключив точки общественного питания к электросети без каких-либо документов.
Владелец подворного хозяйства в Бостанлыкском районе напрямую подключился к электросети без электрического счетчика и незаконно растратил электроэнергию на 241,8 миллиона сумов.
Житель Бухары незаконно подключил пекарню и бильярдную к электросети, похитив электроэнергию на 185,2 миллиона сумов.
Житель Каттакургана подключил к газовой сети свои дом и теплицу и незаконно использовал газ на 177,1 миллиона сумов.
В отношении всех нарушителей возбуждены уголовные дела по статье 169 (кража), ведется следствие.
Напомним, что недавно в трех районах Ферганской долины предприниматели расхитили электроэнергию почти на полмиллиарда сумов.