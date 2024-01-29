На юге Узбекистана 33 ученика спецшколы отравились едой

По факту массового отравления прокуратурой Сариосийского района возбуждено уголовное дело по статье «Производство, хранение, перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие иные тяжкие последствия», ведется следствие, добавили в пресс-службе. Данная статья предусматривает наказание вплоть до лишения свободы от семи до 12 лет.