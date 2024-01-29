На юге Узбекистана 33 ученика спецшколы отравились едой

ТАШКЕНТ, 29 янв — РИА Новости. Массовое пищевое отравление произошло в школе-интернате в Сурхандарьинской области на юге Узбекистана, госпитализировано 33 ученика, сообщает в понедельник пресс-служба детского омбудсмена республики Сурайе Рахмоновой.
По данным пресс-службы, омбудсмен изучила ситуацию в специализированной школе-интернате Сариосийского района Сурхандарьинской области в связи с массовой госпитализацией ее учащихся.
«Было установлено, что 33 учащихся с симптомами острого гастрита обратились в районное медицинское объединение после употребления пищи, приготовленной из непригодных продуктов частным предприятием, оказывавшим аутсорсинговые услуги школе-интернату», — говорится в Telegram-канале детского омбудсмена.
Также в школе не соблюдаются правила использования кухонного оборудования, а хранение продуктов не соответствует санитарным нормам, уточняется в сообщении.
По факту массового отравления прокуратурой Сариосийского района возбуждено уголовное дело по статье «Производство, хранение, перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие иные тяжкие последствия», ведется следствие, добавили в пресс-службе. Данная статья предусматривает наказание вплоть до лишения свободы от семи до 12 лет.