В Шумилино поход в баню закончился поножовщиной

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Шумилино поход в баню и застолье завершились причинением тяжкого телесного повреждения одному из отдыхающих. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в УВД Витебского облисполкома.



Инцидент произошел в Шумилино, куда на дачу к 65-летнему мужчине приехали сын и его 42-летний друг. Мужчины сходили в баню и организовали застолье. В какой-то момент между хозяином дачи и гостем возник конфликт: пенсионеру пришлось не по душе то, что товарищ сына не разделяет его мнения. В итоге мужчина ударил оказавшимся под рукой поленом своего отпрыска, а затем и его друга. Сыну удалось на время остановить ссору, после чего пошел спать.



Утром мужчина обнаружил лежавшего в крови товарища и сразу вызвал скорую медицинскую помощь. Об инциденте врачи сообщили правоохранителям. Как выяснилось позже, когда сын ушел спать, между его отцом и их гостем снова разгорелся конфликт. В итоге пенсионер нанес тому удар ножом в живот. За умышленное причинение тяжкого телесного повреждения возбуждено уголовное дело.