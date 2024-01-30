Покушение на двойное убийство: в Мангистау готовят к выписке девочку после 20 ножевых ранений

В районной больнице села Жетыбай готовят к выписке 12-летнюю девочку, которая получила порядка 20 ножевых ранений, когда на нее и ее старшего брата напал, предположительно, пьяный сосед, сообшает Zakon.kz.