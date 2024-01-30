В Брянской области уничтожили беспилотник

«Еще одна атака киевского режима пресечена силами ПВО министерства обороны РФ. Над территорией Трубчевского района уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам», — написал он в Telegram-канале.
В понедельник вечером средства ПВО сбили украинский беспилотник над Жуковским районом, пострадавших не было.
ВСУ постоянно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. ПВО регулярно сбивает украинские беспилотники.