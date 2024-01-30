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Заместителя начальника Военно-медицинской академии имени Кирова взяли за махинации

Хамовнический райсуд Москвы арестовал заместителя начальника Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова Павла Вешкина. По версии следствия, при его участии могли быть похищены десятки миллионов рублей, выделенных во время второй волны пандемии коронавируса для закупки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и другого оборудования для лечебно-диагностических центров Минобороны.

По данным «Ъ», уголовное дело, фигурантом которого стал замначальника Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова 38-летний Павел Вешкин, было возбуждено главным военным следственным управлением (ГВСУ) СКР 9 января этого года по ч. 4. ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

В его материалах говорится, что в хищениях помимо Вешкина подозреваются не установленные следствием лица из числа военных и гражданских сотрудников старейшей в стране Военно-медицинской академии, а также предпринимателей.

Как было установлено в ходе предварительного следствия по делу, в основу которого легли материалы департамента военной контрразведки (ДВКР) ФСБ, в начале 2022 года на территории Санкт-Петербурга, Москвы, а также Ленинградской и Московской областей сформировалась «устойчивая группа» для хищения бюджетных средств «с целью личного обогащения» ее участников.

Узнав о новой волне коронавируса, распространении штамма омикрон, участники группировки обратились в главное военно-медицинское управление Минобороны с предложением срочно выделить средства на закупку различного оборудования, в том числе ИВЛ, а также медикаментов.

Средства были предоставлены и использованы для заключения контрактов с компаниями, подконтрольными организаторам схемы, и по завышенной цене.

Сейчас в деле говорится об ущербе на сумму более 40 млн руб., однако ДВКР с ГВСУ СКР при помощи самих военных изучают еще несколько соглашений, в рамках которых также могли совершаться хищения.

Павел Вешкин был задержан сотрудниками ДВКР 24 января, а через два дня ГВСУ СКР обратилось в Хамовнический райсуд с ходатайством об аресте подозреваемого. При этом представитель следствия отмечал, что если Вешкин останется на свободе, то с учетом своего финансового и социального положения он может оказать давление на участников расследования и свидетелей, а также скрыться в Грузию, где у него проживают родственники. Кроме того, отмечалось, что следствие еще не установило всех участников хищений, а знающий их Вешкин может предупредить предполагаемых злоумышленников, и они разбегутся.

Ходатайство следствия поддержала военная прокуратура.

Сам Вешкин заявил суду, что вообще не понимает, в совершении какого преступления его подозревают. В свою очередь, защита замначальника академии, также возражая против ареста, сообщила суду, что утверждения следователя никакими доказательствами не подтверждаются. По версии защиты, Вешкин, хоть академия, в которой он работает и находится в Санкт-Петербурге, проживает с семьей в Москве, а ранее избранную ему меру пресечения — подписку о невыезде и надлежащем поведении — не нарушал. В связи с этим адвокаты просили суд ограничиться для своего подзащитного домашним арестом. Суд отправил подозреваемого в СИЗО, где он будет находиться до 9 марта. Защита собирается обжаловать арест.

В разговоре с «Ъ» начальник Военно-медицинской академии (ВМА), генерал-лейтенант медицинской службы Евгений Крюков отметил, что арест Павла Вешкина никак не отразился на работе учреждения.

Он полагает, что интерес правоохранительных органов мог быть связан с деятельностью Вешкина, которой тот занимался еще до работы в ВМА, — в 2018 году. Подробности генерал не раскрыл.

Отметим, что сейчас в суде в Москве рассматривается уголовное дело в отношении бывшего замдиректора ФГУП «Главное военное строительное управление № 4» Ларисы Леонтьевой. По версии ГВСУ СКР, она поучаствовала в закупке почти на 400 млн руб. для Минобороны аппаратов для улучшения качества сна, которые выдавались за ИВЛ.

Юрий Сенаторов; Андрей Кучеров, Санкт-Петербург

СК
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ФСБ
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