Заместителя начальника Военно-медицинской академии имени Кирова взяли за махинации

По данным «Ъ», уголовное дело, фигурантом которого стал замначальника Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова 38-летний Павел Вешкин, было возбуждено главным военным следственным управлением (ГВСУ) СКР 9 января этого года по ч. 4. ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
В его материалах говорится, что в хищениях помимо Вешкина подозреваются не установленные следствием лица из числа военных и гражданских сотрудников старейшей в стране Военно-медицинской академии, а также предпринимателей.
Как было установлено в ходе предварительного следствия по делу, в основу которого легли материалы департамента военной контрразведки (ДВКР) ФСБ, в начале 2022 года на территории Санкт-Петербурга, Москвы, а также Ленинградской и Московской областей сформировалась «устойчивая группа» для хищения бюджетных средств «с целью личного обогащения» ее участников.
Узнав о новой волне коронавируса, распространении штамма омикрон, участники группировки обратились в главное военно-медицинское управление Минобороны с предложением срочно выделить средства на закупку различного оборудования, в том числе ИВЛ, а также медикаментов.
Средства были предоставлены и использованы для заключения контрактов с компаниями, подконтрольными организаторам схемы, и по завышенной цене.
Павел Вешкин был задержан сотрудниками ДВКР 24 января, а через два дня ГВСУ СКР обратилось в Хамовнический райсуд с ходатайством об аресте подозреваемого. При этом представитель следствия отмечал, что если Вешкин останется на свободе, то с учетом своего финансового и социального положения он может оказать давление на участников расследования и свидетелей, а также скрыться в Грузию, где у него проживают родственники. Кроме того, отмечалось, что следствие еще не установило всех участников хищений, а знающий их Вешкин может предупредить предполагаемых злоумышленников, и они разбегутся.
Ходатайство следствия поддержала военная прокуратура.
Сам Вешкин заявил суду, что вообще не понимает, в совершении какого преступления его подозревают. В свою очередь, защита замначальника академии, также возражая против ареста, сообщила суду, что утверждения следователя никакими доказательствами не подтверждаются. По версии защиты, Вешкин, хоть академия, в которой он работает и находится в Санкт-Петербурге, проживает с семьей в Москве, а ранее избранную ему меру пресечения — подписку о невыезде и надлежащем поведении — не нарушал. В связи с этим адвокаты просили суд ограничиться для своего подзащитного домашним арестом. Суд отправил подозреваемого в СИЗО, где он будет находиться до 9 марта. Защита собирается обжаловать арест.
Он полагает, что интерес правоохранительных органов мог быть связан с деятельностью Вешкина, которой тот занимался еще до работы в ВМА, — в 2018 году. Подробности генерал не раскрыл.
Отметим, что сейчас в суде в Москве рассматривается уголовное дело в отношении бывшего замдиректора ФГУП «Главное военное строительное управление № 4» Ларисы Леонтьевой. По версии ГВСУ СКР, она поучаствовала в закупке почти на 400 млн руб. для Минобороны аппаратов для улучшения качества сна, которые выдавались за ИВЛ.
Юрий Сенаторов; Андрей Кучеров, Санкт-Петербург