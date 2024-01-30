Заместителя начальника Военно-медицинской академии имени Кирова взяли за махинации

Павел Вешкин был задержан сотрудниками ДВКР 24 января, а через два дня ГВСУ СКР обратилось в Хамовнический райсуд с ходатайством об аресте подозреваемого. При этом представитель следствия отмечал, что если Вешкин останется на свободе, то с учетом своего финансового и социального положения он может оказать давление на участников расследования и свидетелей, а также скрыться в Грузию, где у него проживают родственники. Кроме того, отмечалось, что следствие еще не установило всех участников хищений, а знающий их Вешкин может предупредить предполагаемых злоумышленников, и они разбегутся.