На подъезде к Хабаровску грузовик сбил мужчину

Как сообщили в краевой ГИБДД, грузовой автомобиль Volvo FH-Truk в ночь на 29 января сбил мужчину, который находился на дороге без цели ее перейти. При этом на одежде пешехода не было световозвращающих элементов. Водитель машины просто его не заметил. По факту случившегося идет проверка, правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.