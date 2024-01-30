Танкер из Приморья зажало льдами в Охотском море

Бедствие с танкером произошло примерно в 24 км от острова Хоккайдо в Японии. Агенство Kyodo сообщило, что судно передало японской стороне информацию о проблеме. Спасательный ледокол береговой охраны Японии направился к танкеру, однако до темноты не удалось разблокировать судно.