Взрыв в жилом доме: два человека погибли в Карагандинской области

После полуночи прогремел взрыв в двухподъездном двухэтажном жилом доме в поселке Ботакара. По предварительной версии спасателей, причиной стал взрыв газового баллона. Как стало известно к утру, при обрушении здания погибли два человека. Об этом в социальных сетях рассказал аким района Абай Султангали.