Житель Хабаровского края до смерти забил знакомого деревянной палкой

Жителя поселка Переяславка района имени Лазо осудили на 7,5 лет за убийство знакомого, сообщает прокуратура Хабаровского края.
В июне прошлого года мужчина находился во дворе своего частного дома вместе со своим знакомым, во время ссоры хозяин дома не менее 41 раза ударил приятеля куском деревянного бруска и деревянной палкой. От полученных травм 56-летний потерпевший скончался на месте.
«Суд района имени Лазо вынес приговор по уголовному делу в отношении 56-летнего жителя поселка Переяславка. Он признан виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть). Государственное обвинение поддержано прокуратурой района имени Лазо», — сообщает прокуратура Хабаровского края.
Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 7,5 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.