Житель Хабаровского края до смерти забил знакомого деревянной палкой

В июне прошлого года мужчина находился во дворе своего частного дома вместе со своим знакомым, во время ссоры хозяин дома не менее 41 раза ударил приятеля куском деревянного бруска и деревянной палкой. От полученных травм 56-летний потерпевший скончался на месте.