Называет себя Еленой: полиция Приморья просит помощи в установлении личности

Волонтеры ПСО «ПримПоиск» обратились к местным жителям с просьбой помочь установить личность женщины, которая поступила в больницу 30 января, сообщает ИА PrimaMedia. Сама рассказать о себе пациентка не может.
После того, как неизвестная женщина поступила в лечебное учреждение, информацию незамедлительно передали в полицию. Отдел МВД России по Хорольскому округу обратился за помощью к местным жителям — вдруг кто-то узнает человека.
«О себе сообщить ничего не может, называет себя Еленой», — уточнили волонтеры ПСО.
На вид женщине 50−60 лет, телосложение среднее.
Всех, кто владеет информацией, традиционно просят обращаться по указанным телефонам:
8 (42347) 2−12−02, 28−2−02, 102 или 112— полиция;
8 914 721 22 32 — волонтёры.