В Иркутске выживший после ранения в шею полицейский уберег пенсионерку от мошенников

Иркутские полицейские Рустам Дзауров и Андрей Ведерников несли службу на территории центрального рынка. Правоохранители заметили взволнованную пожилую женщину, стоявшую возле банкомата. Пенсионерка с кем-то непрерывно разговаривала по телефону, сжимая в руках крупную сумму денег, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
Сотрудники полиции заподозрили, что иркутянка разговаривает с мошенниками, и оказались правы. Пенсионерка сообщила, что ей позвонили из «службы безопасности банка» и заявили, что на ее имя якобы кто-то пытается оформить кредит. Звонившие предложили перевести деньги на «безопасные счета». Стражи порядка объяснили доверчивой женщине, что так действуют только мошенники. Она выразила благодарность за то, что помогли сохранить деньги.
Напомним, лейтенант полиции Рустам Дзауров в 2022 году пережил жестокое нападение, во время которого едва не погиб — преступник нанес ему удар ножом в шею, но помог напарнику, обезвредив вооруженного злодея, после чего упал, истекая кровью. Он пришел в сознание в день своего рождения, достаточно быстро восстановился и вернулся на службу. С тех пор он награжден орденом мужества и стал офицером.