В Иркутске выживший после ранения в шею полицейский уберег пенсионерку от мошенников

Напомним, лейтенант полиции Рустам Дзауров в 2022 году пережил жестокое нападение, во время которого едва не погиб — преступник нанес ему удар ножом в шею, но помог напарнику, обезвредив вооруженного злодея, после чего упал, истекая кровью. Он пришел в сознание в день своего рождения, достаточно быстро восстановился и вернулся на службу. С тех пор он награжден орденом мужества и стал офицером.