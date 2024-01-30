Расчеты ТОС-1А «Солнцепек» уничтожили опорные пункты ВСУ в районе Угледара

Отмечается, что ТОС-1А «Солнцепек» предназначена для уничтожения оборонительных сооружений противника, спастись от ее удара невозможно ни в одном блиндаже. Огнеметная система переносит 24 заряда, они вылетают всего за шесть секунд. За один залп она способна ликвидировать целые подразделения ВСУ, а также может выжечь огнем любые опорные пункты. Установка работает на относительно небольшом расстоянии от линии боевого соприкосновения с украинской армией — примерно 5 км. Боевые выезды расчеты ТОС совершают как днем, так и ночью.
В оборонном ведомстве также сообщили, что задача механика-водителя — максимально быстро доехать до позиции, а после нанесения противнику огневого поражения немедленно увести машину, чтобы ее не атаковали дроны-камикадзе врага.
«Мы в любое время работаем, в любое время суток, в любую погоду. Ну как скажут, мы так и работаем — отрабатываем быстро и разворачиваемся. Мы отрабатываем за 3−3,5 минуты всю огневую позицию. Ребятам даем большую надежду, вот ребята звонили, говорили, “мы ждем, когда отработает ТОС, ТОС отрабатывает, мы заходим в опорник, и всё готовенько”. Всё хорошо у них, штурмовики заходят», — рассказал командир ТОС-1А «Солнцепек» с позывным Ефим.
Солнцепек никогда не выезжает на поле боя в одиночку, его всегда сопровождает группа огневой поддержки.
«Мы выезжаем, когда задача нам поступает, выполняем, выезжаем. В ночное время, в дневное время выезжаем по опорникам, по лесполкам (лесополосы. — Ред.). Навестись мне надо, просчитать всё, высчитать все координаты. Дроны-камикадзе вылетают на нас часто», — рассказал наводчик-оператор ТОС-1А «Солнцепек» с позывным Ливень.
Накануне, 29 января, сообщалось, что российские военнослужащие сорвали попытки украинской армии усилить свои позиции в районах населенных пунктов Угледар и Старомайорское на южнодонецком направлении.
Тогда же стало известно, что штурмовые подразделения группировки войск «Восток» из Приморья захватили шесть опорных пунктов ВСУ на запорожском участке южнодонецкого направления. Кадрами боевой работы российских военнослужащих поделились в Минобороны.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.