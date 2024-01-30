Расчеты ТОС-1А «Солнцепек» уничтожили опорные пункты ВСУ в районе Угледара

«Мы в любое время работаем, в любое время суток, в любую погоду. Ну как скажут, мы так и работаем — отрабатываем быстро и разворачиваемся. Мы отрабатываем за 3−3,5 минуты всю огневую позицию. Ребятам даем большую надежду, вот ребята звонили, говорили, “мы ждем, когда отработает ТОС, ТОС отрабатывает, мы заходим в опорник, и всё готовенько”. Всё хорошо у них, штурмовики заходят», — рассказал командир ТОС-1А «Солнцепек» с позывным Ефим.