На Южнодонецком направлении сорвали шесть попыток ВСУ усилить позиции

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжают выполнять боевые задачи на южнодонецком направлении … В течение суток пресечены шесть попыток противника усилить передовые позиции в районах Новомихайловки, Приютного и Старомайорского», — сказал он.
Украинские войска потеряли до 70 военнослужащих и два автомобиля, уточнил он.
Кроме того, мотострелковые подразделения при поддержке артиллерии отразили две атаки противника севернее Приютного. ВСУ при этом понесли потери и отказались от дальнейших действий.
«Огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем поражены опорные пункты и места скопления живой силы 79-й десантно-штурмовой бригады и 116-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Константиновки и Новомихайловки. Уничтожены два пункта временной дислокации, пункт управления беспилотной авиацией и грузовой автомобиль с боеприпасами», — добавил Гордеев.