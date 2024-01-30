Экипажи Су-25 нанесли ракетный удар по украинскому опорному пункту

Отмечается, что после применения ракет экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. По докладам передового авиационного наводчика (ПАН) все указанные цели были успешно поражены, подчеркнули в МО РФ.