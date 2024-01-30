Экипажи Су-25 нанесли ракетный удар по украинскому опорному пункту

«Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении.
Отмечается, что после применения ракет экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. По докладам передового авиационного наводчика (ПАН) все указанные цели были успешно поражены, подчеркнули в МО РФ.
«Получили задачу на нанесение удара по опорному пункту противника. Выполняли задачу парой с кабрирования. Выполнили удар, противоракетное маневрирование, вышли из района удара, вернулись на аэродром взлета» — рассказал летчик Су-25 с позывным «Сокол».
На опубликованных Минобороны кадрах видны взлёт самолёта, полёт на минимальной высоте и нанесение удара. Причём карды выстрелов ракет можно рассмотреть с различных ракурсов. Также снята посадка Су-25 на аэродроме.