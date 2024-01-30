Прокуратура проверит инцидент приземления омского рейса с отказом двигателя

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре заявили о намерении проверить инцидент с приземлением воздушного судна, летевшего из Омска в Москву. Борт авиакомпании «Сибирь» сел в Домодедово, когда у него отказал один из двигателей.
— На борту находилось свыше 170 пассажиров. Посадка произведена благополучно. В настоящее время воздушное судно отстранено от дальнейшего выполнения рейсов, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Прокуроры заинтерсовались вопросом сроков — когда обнаружилась неисправность Аэробуса 320, и почему, а также возможностью замены борта заблаговременно.