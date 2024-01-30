Двух омичей будут судить из-за гибели 15 человек после обрушения дома в Новосибирске

По версии следствия, в феврале 2023 года обвиняемые без необходимых знаний и допуска выполняли работы по ремонту газового оборудования в квартирах дома по улице Линейной в Новосибирске, что привело к утечке и воспламенению газа, последующему обрушению дома и гибели 15 человек. Ранее сообщалось, что омичи представлялись сотрудниками ООО «Межрегионгаз Сервис».
«По данным следствия, в начале февраля 2023 года обвиняемые приехали в областной центр и не имея познаний и допуска на выполнение работ по техническому диагностированию, обслуживанию и ремонту внутриквартирного газового оборудования в период с 06.02.2023 по 08.02.2023 года, представляясь сотрудниками фактически не осуществляющей свою деятельность компании ООО “Межрегионгаз Сервис”, в нескольких квартирах дома в Заельцовском районе города Новосибирска, действуя группой лиц по предварительному сговору, произвели демонтаж имеющегося газового оборудования и установили новое оборудование, за что получили материальное вознаграждение», — говорится в официальном сообщении новосибирского СУ СК.
Трагедия произошла утром 9 февраля 2023 года. По версии следствия, в результате действий фигурантов произошла утечка и воспламенение газовоздушной смеси в одной из квартир, что привело к значительному обрушению здания: в результате 15 человек погибли, еще 11 жителей дома получили телесные повреждения различной степени тяжести. Подозреваемые, парень и женщина из Омской области, были задержаны и заключены под стражу.
По информации регионального Следкома, ущерб потерпевшим в результате действий обвиняемых превысил 380 миллионов рублей. Уточняется, что потерпевшими по делу признаны 135 человек, а объем уголовного дела составил 35 томов.
Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд, отметили в региональном СУ СК.