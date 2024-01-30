Двух омичей будут судить из-за гибели 15 человек после обрушения дома в Новосибирске

«По данным следствия, в начале февраля 2023 года обвиняемые приехали в областной центр и не имея познаний и допуска на выполнение работ по техническому диагностированию, обслуживанию и ремонту внутриквартирного газового оборудования в период с 06.02.2023 по 08.02.2023 года, представляясь сотрудниками фактически не осуществляющей свою деятельность компании ООО “Межрегионгаз Сервис”, в нескольких квартирах дома в Заельцовском районе города Новосибирска, действуя группой лиц по предварительному сговору, произвели демонтаж имеющегося газового оборудования и установили новое оборудование, за что получили материальное вознаграждение», — говорится в официальном сообщении новосибирского СУ СК.