Ещё одно землетрясение почувствовали алматинцы в ночь на вторник

В дополнение к этому, в ночное и утреннее время также было зарегистрировано несколько афтершоков в Китае, причем последний из них произошел в 7.44 по времени Астаны. Однако эти афтершоки в Казахстане ощущены не были.
Стоит отметить, что сильное землетрясение в Алматы произошло ранее, в ночь на 23 января, и вызвало панику среди жителей, так как о возможной чрезвычайной ситуации их не предупредили заранее. Повторные толчки продолжались в последующие дни, а их отголоски также были ощутимы в других регионах страны.