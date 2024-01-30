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Ещё одно землетрясение почувствовали алматинцы в ночь на вторник

Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в ночное время, которое было ощутимо в Алматы. Этот подземный толчок произошел в 4.27 по времени Астаны, а его эпицентр располагался в 293 километрах к юго-востоку от Алматы, на территории Китая. В Алматы магнитуда толчков достигла 2 баллов, сообщает El.kz.

В дополнение к этому, в ночное и утреннее время также было зарегистрировано несколько афтершоков в Китае, причем последний из них произошел в 7.44 по времени Астаны. Однако эти афтершоки в Казахстане ощущены не были.

Стоит отметить, что сильное землетрясение в Алматы произошло ранее, в ночь на 23 января, и вызвало панику среди жителей, так как о возможной чрезвычайной ситуации их не предупредили заранее. Повторные толчки продолжались в последующие дни, а их отголоски также были ощутимы в других регионах страны.