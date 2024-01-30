Отечественный грузовик сгорел из-за короткого замыкания в Тайшете

Отечественный грузовик ГАЗ «Соболь» вспыхнул из-за короткого замыкания на улице Пушкина в Тайшете накануне вечером, 29 января. Автомобиль сгорел полностью. Пострадавших и погибших нет, сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.



В 20.18 пожарные локализовали пожар, а спустя две минуты ликвидировали. В ликвидации пожара участвовали три человека личного состава и одна единица техники.