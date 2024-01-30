Черные, белые, фиолетовые: трех хабаровчан задержали с дозами наркотиков

Патрули Хабаровска задержали троих мужчин с запрещенными веществами. Они разгуливали по улицам города с наркотиками в карманах. Теперь за дозы массой меньше грамма им придется ответить по всей строгости закона.
В Железнодорожном районе им попался 31-летний мужчина, в кармане у которого находился белый сверток с темной маслянистой жидкостью. Ее масса составила 0,2 грамма.
На Тихоокеанской ночью заметили молодого парня, который при виде полиции пытался убежать во дворы. Но его поймали. В рюкзаке у молодого человека оказался перемотанный черной изолентой сверток. В нем лежало 0,58 грамма наркотика.
Еще 0,21 грамма подобного запрещенного вещества обнаружили у мужчины, которого остановили на улице Гамарника в Центральном районе. Наркотик он упаковал в фиолетовый сверток.
По всем трем эпизодам заведены уголовные дела.