Черный дым кругом: появились детали серьезного пожара в Приморье

Полигон ТБО принадлежит компании ООО «Бумеранг», уточнили в мэрии города. Городские власти сейчас рассматривают варианат взаимодействия с «Приморским экологическим оператором», чтобы временно складировать отходы на другие площадки. Как сообщили специалисты, угрозы для местного населения нет.