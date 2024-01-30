Черный дым кругом: появились детали серьезного пожара в Приморье

В Уссурийском городского округе рано утром 30 января произошло возгорание на полигоне твердых бытовых отходов. Площадь пожара около 300 кв. метров. Для тушения пожара городские власти привлекли муниципальную технику, также месте работали спасатели МЧС, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Уссурийского городского округа.
Полигон ТБО принадлежит компании ООО «Бумеранг», уточнили в мэрии города. Городские власти сейчас рассматривают варианат взаимодействия с «Приморским экологическим оператором», чтобы временно складировать отходы на другие площадки. Как сообщили специалисты, угрозы для местного населения нет.
«Пока очаг возгорания засыпают грунтом и трамбуют его тяжелыми бульдозерами. Полигон очень старый, ему около 50 лет», — уточнили в мэрии Уссурийского ГО.
Полигон расположен в районе Восхода Уссурийского городского округа. Однако очевидцы говорят об огромных клубах черного дыма, который распространяется на территории частного сектора.