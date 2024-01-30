Гособвинение запросило для «крабового короля» 19 лет строгача: в чем обвиняют Олега Кана

«С учетом собранных по уголовному делу доказательств, а также принимая во внимание личность подсудимого, характер и степень общественной опасности преступления, заместитель Генпрокурора России Дмитрий Демешин ориентировал суд на назначение Олегу Кану наказания в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.
Напомним, Кан обвиняется в организации убийства по найму. Следствие считает, что в 2010 году Олег Кан организовал убийство предпринимателя Валерия Пхиденко, который покушался на его жизнь. Для реализации задуманного обвиняемый нанял исполнителя убийства, а также жителя Сахалина, который выступал посредником за вознаграждение. Последний пригласил убитого во Владивосток под предлогом проведения деловых переговоров.
Олег Кан скрывается от следствия и находится в международном розыске, по решению суда он заочно заключен под стражу. Его посредника осудили в 2011 году.
Ранее Генеральная прокуратура России также подала в Арбитражный суд Приморья иски о взыскании с Кана и предпринимателя Дмитрия Дремлюги почти 400 млрд рублей — в качестве возмещения ущерба за выделенные квоты на вылов биоресурсов, а также о конфискации недвижимости. Иски были удовлетворены.
Напомним, весной 2023 года появилась информация о смерти Олега Кана за границей. Позже слухи опроверг адвокат предпринимателя Константин Тропанидзе, назвав это вбросом. Ходатайства со стороны защиты о прекращении уголовного дела не последовало.