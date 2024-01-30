Гособвинение запросило для «крабового короля» 19 лет строгача: в чем обвиняют Олега Кана

Напомним, Кан обвиняется в организации убийства по найму. Следствие считает, что в 2010 году Олег Кан организовал убийство предпринимателя Валерия Пхиденко, который покушался на его жизнь. Для реализации задуманного обвиняемый нанял исполнителя убийства, а также жителя Сахалина, который выступал посредником за вознаграждение. Последний пригласил убитого во Владивосток под предлогом проведения деловых переговоров.