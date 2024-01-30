Семь лет тюрьмы получила бухгалтер больницы за кражу 90 млн тенге

Бухгалтер Уйгурской центральной районной больницы осуждена на 7 лет лишения свободы за присвоение денег предпринимателей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Алматинской области.