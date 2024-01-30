Семь лет тюрьмы получила бухгалтер больницы за кражу 90 млн тенге

Как отметили в прокуратуре, бухгалтер осуждена за присвоение денежных средств участников государственных закупок в размере 90 млн тенге.
«Эти средства предпринимателями внесены на банковский счет больницы в виде гарантии исполнения договоров. Гражданка Д., являясь бухгалтером районной больницы, присвоила эти средства путем перечисления на свой счет», — говорится в сообщении.
Прокуратурой Алматинской области выявлены нарушения еще на 50 млн тенге, которые подлежали возврату 25 предпринимателям. Часть денежных средств уже возмещены субъектам бизнеса.