В Косе простятся с погибшим в СВО 56-летним многодетным отцом

В селе Коса Пермского края 20 января пройдет прощание с погибшим 13 января 2024 года в ходе проведения СВО 56-летним земляком Коряковым Александром Ивановичем.
Александр Коряков родился 19 апреля 1967 года в деревне Селище Косинского района Пермской области. Как сообщили в администрации Косинского муниципального округа, в родном районе он продолжил свою трудовую деятельность. Был женат, воспитывал троих детей.
В сентябре 2023 года Александр Коряков принял решение принять участие в спецоперации. Через несколько месяцев, 13 января 2024 года, он погиб при выполнении боевой задачи. У Александра Ивановича остались жена и трое детей.
Прощальная панихида с Александром Коряковым состоится 30 января с 14:00 в актовом зале администрации Косинского муниципального округа на ул. Ленина, 66.
«Выражаем глубокие соболезнования родным, близким, друзьям погибшего. Скорбим вместе с вами. В нашей памяти он навсегда останется мужественным защитником Отечества. Низкий поклон и вечная память Герою!», — говорится в некрологе окружной администрации.