В Прикамье будут судить одного из лидеров криминального мира

Об этом сообщают пресс-службы СУ СКР и прокуратуры края.



По версии следствия, в 2021 году, обвиняемый, отбывая наказание в одной из колоний ГУФСИН, после проведения процедуры, основанной на криминальных традициях, был объявлен в уголовно-преступной среде Прикамья так называемым «положенцем». Мужчина распространял криминальное влияние и преступную идеологию в крае, оказывал покровительство лицам, отбывающим наказание в местах лишения свободы, разрешал спорные ситуации.



Кроме этого, он участвовал в деятельности ячейки движения «АУЕ» (организация признана экстремистской, запрещена в РФ), требуя беспрекословного подчинения.



Уголовное дело направлено в Пермский краевой суд для рассмотрения по существу.