Об этом сообщают пресс-службы СУ СКР и прокуратуры края.
По версии следствия, в 2021 году, обвиняемый, отбывая наказание в одной из колоний ГУФСИН, после проведения процедуры, основанной на криминальных традициях, был объявлен в уголовно-преступной среде Прикамья так называемым «положенцем». Мужчина распространял криминальное влияние и преступную идеологию в крае, оказывал покровительство лицам, отбывающим наказание в местах лишения свободы, разрешал спорные ситуации.
Кроме этого, он участвовал в деятельности ячейки движения «АУЕ» (организация признана экстремистской, запрещена в РФ), требуя беспрекословного подчинения.
Уголовное дело направлено в Пермский краевой суд для рассмотрения по существу.
В Прикамье будут судить одного из лидеров криминального мира
СУ СКР по Пермскому краю окончило расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 49-летнего местного жителя. Он обвиняется по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии), ч. 2 ст. 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе).
Об этом сообщают пресс-службы СУ СКР и прокуратуры края.