В двух городах Башкирии зафиксировали загрязнение воздуха

В январе 2024 года на основании обращений граждан специалисты провели отбор и исследование проб атмосферного воздуха на границах санитарно-защитных зон промышленных предприятий АО «БСК», АО «СНХЗ», АО «Синтез-Каучук», ООО «Газпром нефтехим Салават» и в жилой застройке. Проведено более 200 исследований атмосферного воздуха, зафиксировано превышение в двух точках по отдельным загрязняющим веществам до 1,3 ПДК.