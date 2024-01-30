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В двух городах Башкирии зафиксировали загрязнение воздуха

В Стерлитамаке и Салавате зафиксировали ухудшение качества атмосферного воздуха. Об этом сообщает Роспотребнадзор Башкирии.
Источник: ГОРОБЗОР.Ру

В январе 2024 года на основании обращений граждан специалисты провели отбор и исследование проб атмосферного воздуха на границах санитарно-защитных зон промышленных предприятий АО «БСК», АО «СНХЗ», АО «Синтез-Каучук», ООО «Газпром нефтехим Салават» и в жилой застройке. Проведено более 200 исследований атмосферного воздуха, зафиксировано превышение в двух точках по отдельным загрязняющим веществам до 1,3 ПДК.

Все материалы были направлены в Минэкологии и Росприроднадзор, а также в прокуратуру на согласование проверок в отношении АО «БСК», АО «СНХЗ».

Роспотребнадзор также инициировал включение Стерлитамака и Салавата в федеральный проект «Чистый воздух».

экология