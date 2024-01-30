В Челябинске мошенники вернули участнику СВО 100 тысяч рублей

В Челябинске участнику СВО вернули все деньги, которые мужчина отдал за сомнительную юридическую услугу.
Горожанина пригласили в офис частной компании, где предложили помочь в оформлении дополнительной выплаты за ранение. Мужчина не пожалел отдать за услуги юриста 100 тыс. рублей. Он надеялся получить более крупную сумму и купить для сослуживцев УАЗ- «буханку».
Юристы подождали два дня, передали челябинцу акт о выполненных работах, а затем перестали отвечать на звонки.
Не дождавшись обещанных денег, участник СВО пожаловался в областное отделение «Народного фронта». Там объяснили, что предоставлять выплаты военнослужащим могут только страховые компании и уполномоченные организации Министерства обороны. В ОНФ обратились в Генпрокуратру и Следственный комитет, а еще подключили к решению проблемы собственного юриста. Узнав об этом, обещавшая помощь в оформлении выплаты фирма вернула челябинцу все полученные от него деньги.