Отголоски землетрясения на границе Китая с Кыргызстаном почувствовали жители трех областей Узбекистана

Землетрясение с эпицентром в китайско-кыргызстанской пограничной области произошло в ночь на вторник в 3:27 по ташкентскому времени. Подземные толчки силой два балла ощутили жители Андижанской, Ферганской и Наманганской областей Узбекистана.
«Координаты землетрясения: 41,2 градусов северной широты, 78,79 градусов восточной долготы. Магнитуда М=6,1. Глубина 15 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента 800 км в юго-восточном направлении», — говорится в сообщении. Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС.
Напомним, что в ночь с 22 по 23 января на пограничной области Китая и Кыргызстана тоже происходили неоднократные землетрясения, отголоски которого ощутили жители Андижанской, Ферганской и Наманганской областей и Ташкента. А 11 января жители Узбекистана ощутили отголоски землетрясения в Афганистане. Сила подземных толчков во многих регионах республики составила 2−3 балла.