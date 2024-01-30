Отголоски землетрясения на границе Китая с Кыргызстаном почувствовали жители трех областей Узбекистана

Напомним, что в ночь с 22 по 23 января на пограничной области Китая и Кыргызстана тоже происходили неоднократные землетрясения, отголоски которого ощутили жители Андижанской, Ферганской и Наманганской областей и Ташкента. А 11 января жители Узбекистана ощутили отголоски землетрясения в Афганистане. Сила подземных толчков во многих регионах республики составила 2−3 балла.