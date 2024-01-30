Самарец зарегистрировал в комнате в коммуналке более 400 иностранцев

В Самаре органами правопорядка выявлен факт незаконной прописки иностранцев. 46-летний мужчина умудрился прописать в коммунальной квартире более 400 жителей из регионов бывших союзных республик. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
Предприимчивого жителя Самары поймали сотрудники полиции. Он зарегистрировал в комнате площадью всего 11 квадратных метров иностранцев, которые там никогда не жили. Собственник жилья являлась 75-летняя мать самарца, которая не знала о махинациях сына. Ранее судимый мужчина прописал жителей ближнего зарубежья за денежное вознаграждение — 40 тысяч рублей.
Теперь горожанину предъявлено уголовное обвинение по статье 322.3 УК РФ. Ему грозит штраф в размере от ста до пятисот тысяч рублей или три года колонии.