Самарец зарегистрировал в комнате в коммуналке более 400 иностранцев

Предприимчивого жителя Самары поймали сотрудники полиции. Он зарегистрировал в комнате площадью всего 11 квадратных метров иностранцев, которые там никогда не жили. Собственник жилья являлась 75-летняя мать самарца, которая не знала о махинациях сына. Ранее судимый мужчина прописал жителей ближнего зарубежья за денежное вознаграждение — 40 тысяч рублей.