Полицейский стрелял по красным «Жигулям» из Тихвина, чтобы остановить. За рулём оказался ребёнок

ВАЗ, затонированный сверх правил, наряд ДПС заметил в ходе патрулирования в Тихвине, на улице Карла Маркса, 70. Водителю дали сигнал остановиться, он продолжил движение, полиция за ним. Так они выехали из города на федеральную автодорогу Вологда — Новая Ладога. Водитель неоднократно создавал аварийные ситуации на дороге, и на 439-м километре трассы полицейские решили остановить его стрельбой. Инспектор ДПС произвел один выстрел в воздух и три прицельных в сторону ВАЗа, и тот вылетел на обочину. В результате стрельбы никто не пострадал.