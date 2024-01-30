Полицейский стрелял по красным «Жигулям» из Тихвина, чтобы остановить. За рулём оказался ребёнок

Сотрудники полиции в Бокситогорском районе Ленобласти задержали нарушителя ПДД с использованием табельного оружия. Об этом 30 января сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
ВАЗ, затонированный сверх правил, наряд ДПС заметил в ходе патрулирования в Тихвине, на улице Карла Маркса, 70. Водителю дали сигнал остановиться, он продолжил движение, полиция за ним. Так они выехали из города на федеральную автодорогу Вологда — Новая Ладога. Водитель неоднократно создавал аварийные ситуации на дороге, и на 439-м километре трассы полицейские решили остановить его стрельбой. Инспектор ДПС произвел один выстрел в воздух и три прицельных в сторону ВАЗа, и тот вылетел на обочину. В результате стрельбы никто не пострадал.
Водителя поймали. Это был 14-летний подросток, житель Тихвина, естественно, не имеющий водительских прав. Предварительно, «Жигули» принадлежат его матери, и он взял машину без спроса. Составлены административные материалы по части 1 статьи 12.3 («Управление ТС без прав»), а также части 2 статьи 12.25 «(Невыполнение требования об остановке») КоАП РФ.
В салоне находились друзья водителя — парень и девушка, тоже несовершеннолетние. Всех их доставили в отдел полиции для проведения проверки, а затем передали законным представителям. Взрослых также привлекли к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями или иными законными представителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»).