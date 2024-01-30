ЧС объявили после взрыва в доме в Карагандинской области

В поселке Ботакара Бухар-Жырауского района будет создана специальная комиссия по оценке ущерба пострадавшим.
«Прежде всего мы хотели бы выразить соболезнования родственникам погибших. Семьям погибших будет оказана помощь. Мы создаем комиссию, которая займется оценкой ущерба. Один на один с бедой никто не останется. Исполнительным органом объявлена ЧС местного масштаба», — сказал аким района Аблай Султангали.
Он сообщил, что дом обследуют с привлечением экспертов КазМИРР. Жильцы пока размещены у родственников, будут решаться вопросы с их дальнейшим расселением и судьбой дома.
Напомним, в поселке Ботакара 30 января в ночью, в 00.07, в двухэтажном 12-квартирном доме произошел взрыв баллонного газа в квартире на втором этаже.