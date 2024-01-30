ЧС объявили после взрыва в доме в Карагандинской области

«Прежде всего мы хотели бы выразить соболезнования родственникам погибших. Семьям погибших будет оказана помощь. Мы создаем комиссию, которая займется оценкой ущерба. Один на один с бедой никто не останется. Исполнительным органом объявлена ЧС местного масштаба», — сказал аким района Аблай Султангали.