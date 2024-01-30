«Кроме него некому»: подозреваемая в убийстве девочки в Алматы считает виновным сожителя

Также судья обратился к подсудимой с вопросом: «Кто нанес повреждения ребенку?» Она ответила, что своими глазами не видела, что отец погибшей ударил, но только он был в квартире. Далее суд спросил: «Малолетнего ребенка кто убил? Подсудимая ответила, что “кроме отца было некому”, так как никто в дом не заходил и ни у кого ключей нет.