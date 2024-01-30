Жителю Тары, который убил, расчленил и сжёг свою жену, дали 9 лет колонии

В июне прошлого года в полицию от жительницы Тары поступило сообщение об исчезновении 35-летней сестры — матери двоих детей. Она ушла из дома ночью после ссоры с мужем. Поиски пропавшей организовали сразу.
В доме пропавшей следователи обнаружили следы крови на диване, происхождение которых 33-летний супруг женщины внятно объяснить не мог. Его поведение насторожило следователей, и в ходе дальнейшего осмотра мужчине предъявили и другие доказательства, под тяжестью которых он признался в содеянном и показал место, где спрятал тело.
Выяснилось, что мужчина во время ссоры ударил жену топором по голове, а после вывез тело на машине в лес в трёх километрах от Тары. Чтобы скрыть следы преступления, он расчленил тело и, облив горючей жидкостью, сжёг.
Мужчина был признан виновным по статье «Убийство». Ему назначили девять лет лишения свободы в колонии строгого режима.