Жителю Тары, который убил, расчленил и сжёг свою жену, дали 9 лет колонии

В доме пропавшей следователи обнаружили следы крови на диване, происхождение которых 33-летний супруг женщины внятно объяснить не мог. Его поведение насторожило следователей, и в ходе дальнейшего осмотра мужчине предъявили и другие доказательства, под тяжестью которых он признался в содеянном и показал место, где спрятал тело.