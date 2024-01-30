За год в Свердловской области убили 208 человек

В Свердловской области в 2023 году совершено 208 убийств, за год этот показатель в регионе снизился на 9,2%. Такие данные приводит издание TagilCity.ru со ссылкой на информацию главы пресс-службы свердловского полицейского Главка полковника Валерия Горелых.
На Среднем Урале по итогам года резко снизился уровень преступности. Снижение зафиксировано по таким преступлениям, как грабежи, кражи и насилие.
Всего в 2023 году в Екатеринбурге и Свердловской области зарегистрировано больше 40 тысяч преступлений, общее снижение — на 4,1% по сравнению с 2022 годом. Стражи порядка задержали 21 300 человек.