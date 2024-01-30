В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после смерти двухлетней девочки от удара током

По предварительной информации, трагедия произошла вечером 28 января в одной из квартир Железнодорожного района. В это время мать семейства была на работе, оставив с тремя детьми — двух, шести и семи лет, отца. Мужчина уснул, дети продолжали играть и смотреть телевизор. Самая младшая увидела в стене отверстие, куда родители собирались установить розетку, и полезла туда руками. Когда отец проснулся, дочь уже лежала на полу без сознания. Мужчина отвез ребенка к жене на работу, откуда и была вызвана «скорая», однако по приезде врачам оставалось только констатировать смерть.