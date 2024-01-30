«Сделаю скидку, только возьми»: как сгоревший рынок в центре Челябинска возвращается к работе

На огромных палетах уже стоят светлые ковры. Оплавившиеся манекены заменили на новые, и уже надели на них белье, новогодние свитера с оленями и толстовки с закосом под известный бренд. Но внутри все еще пахнет дымом, значит, и товар пропах, даже если его привезли сюда уже после пожара.