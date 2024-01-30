«Сделаю скидку, только возьми»: как сгоревший рынок в центре Челябинска возвращается к работе

11 дней назад словно спичечный коробок вспыхнул рынок «Восточный город» в центре Челябинска. Продавцы торопливо спасали свой товар и бросали его прямо в снег, не боясь забегать в помещение, охваченное огнем. КП-Челябинск побывала на пропахшем дымом рынке, который только-только возвращается к работе.
Открыли уцелевшую половину рынка
Молодой мужчина с длинной черной бородой мастерит новую деревянную полку. Тут же висят мужские куртки и рубашки, а в воздухе все еще кружит запах недавней беды — сильного пожара. Но ждать, пока все выветрится, времени нет, нужно продавать спасенный товар.
— Администрация рынка починила все на этой половине. Все для нас сделали. Мы так, немного доделываем, чтобы именно нам удобно было, — рассказывает один из продавцов.
Сейчас открыта только половина рынка со стороны набережной. Здесь огонь не успел сильно разойтись и спалить все дотла. А вот вторая часть, со стороны улицы Братьев Кашириных, закрыта ДСП и железными листами. Внутри темной тканью отделили сгоревший товар от уцелевшего.
— Вы не смотрите, что там закрыто. Почти все арендаторы переехали в эту половину, работающую. Там тоже обещают открыть, но пока непонятно, когда, — заверяет пожилой продавец.
Утром в будни покупателей тут почти нет, а торговцы пока приводят все в порядок. Выметают мусор, мастерят временную самодельную крышу вместо сгоревшей, раскладывают товар и успокаивают себя тем, что успели спасти хоть что-то.
«Сделаем скидку»
На огромных палетах уже стоят светлые ковры. Оплавившиеся манекены заменили на новые, и уже надели на них белье, новогодние свитера с оленями и толстовки с закосом под известный бренд. Но внутри все еще пахнет дымом, значит, и товар пропах, даже если его привезли сюда уже после пожара.
Торговцы это прекрасно понимают, поэтому предлагают скидки, но о ней каждому предстоит договориться уже при покупке. Все-таки рынок.
— Сделаем, конечно, скидку. Так будете что-то покупать? — с надеждой спрашивает у меня продавец, за спиной которого висят мужские куртки и рубашки.
При этом откровенно оплавленного или подгоревшего товара тут нет.
Торгуют куртками под открытым небом
Со стороны улицы Братьев Кашириных внутрь рынка пока не попасть. Но работают отдельные ларьки со свадебными товарами, а трое мужчин и вовсе торгуют дубленками, куртками и брючными костюмами прямо на улице — так и запах быстрее выветрится.
— 1 февраля нам обещают открыть вход на рынок с нашей стороны улицы. Пока работаем так, — рассказывает один из продавцов.
Во многих ларьках сейчас склад товара, который успели вынести из горящего рынка. А на одном висит яркая бумажка «распродажа», но дверь закрыта стяжкой.
Напомним, рынок «Восточный город» вспыхнул вечером в пятницу, 19 января. Огромный столб черного дыма перепугал челябинцев. В какой-то момент площадь пожара достигла 1200 квадратных метров. Торговцы до последнего забегали в огонь, чтобы спасти хотя бы часть товара. По предварительным данным, пожар случился из-за короткого замыкания.
Чудо, что никто серьезно не пострадал. Двое мужчин обращались к врачам после того, как надышались продуктами горения, но от госпитализации они отказались.