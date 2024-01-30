600 человек эвакуировали из ТЦ «Жар-Птица» из-за загоревшегося светильника

600 человек эвакуировали из ТЦ «Жар-Птица» в Нижнем Новгороде из-за загоревшегося светильника, сообщает ГУ МЧС РФ по региону.
О пожаре в торговом центре на площади Советской спасателям сообщили 30 января в 9:20. В одном из магазинов загорелся светильник.
На место приехали 59 пожарных с 12 единицами техники. Спасатели эвакуировали из ТЦ 600 человек, в том числе 30 детей. Никто не пострадал.
Причина пожара пока неизвестна, на месте работают дознаватели.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что автомобиль загорелся на подземной парковке в ТРЦ «Жар-Птица».