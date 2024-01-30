В Воронеже из-за перепадов температуры начали разрушаться дороги

В последние дни воронежцы практически ежедневно сообщают в соцсетях о разрушении асфальта на многих дорогах. Огромные ямы образовалсь на улицах Димитрова, на Чернавском мосту и других городских магистралях.
Причной образования ям и выбоин стали капризы погоды. В последние 10 дней температура постоянно переходит через нулевую отметку, вода проникает в микротрещины дорожного покрытия и, замерзая, разрывает асфальт. В связи с этим мэр Воронежа Вадим Кстенин поручил комбинатам благоустройства и дорожной службе активнее ликвидировать ямы с помощью литого асфальта с обязательной выработкой «карт».
— Не нужно просто заливать дефекты — такая работа долго не простоит.
В первую очередь внимание обратят на те участки улиц, где ямы сильно тормозят транспортный поток.