В Воронеже из-за перепадов температуры начали разрушаться дороги

Причной образования ям и выбоин стали капризы погоды. В последние 10 дней температура постоянно переходит через нулевую отметку, вода проникает в микротрещины дорожного покрытия и, замерзая, разрывает асфальт. В связи с этим мэр Воронежа Вадим Кстенин поручил комбинатам благоустройства и дорожной службе активнее ликвидировать ямы с помощью литого асфальта с обязательной выработкой «карт».