В Челябинской области в ночном пожаре погибла женщина-инвалид

Трагедия произошла ранним утром 30 января в селе Чипышево. Прибыв к месту вызова, пожарные установили, что внутри частного жилого дома происходит горение с сильным задымлением. Со слов соседей, там проживала 82-летняя женщина с ограниченными возможностями здоровья.



Звено ГДЗС обнаружило ее без признаков жизни в ходе разведки. Женщина была эвакуирована на свежий воздух и передана бригаде скорой медицинской помощи, однако спасать ее было уже поздно. Со слов родственников, прибывших во время пожара из Челябинска, женщина проживала одна и была маломобильным инвалидом, передвигалась по дому с помощью ходунков.



По предварительным данным, пожар произошел в результате нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.