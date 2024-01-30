Задержали виновника ДТП в Находке, в котором погибли молодые супруги

Устроившего смертельное ДТП в Находке водителя задержали. Он находится в больнице под охраной полиции, сообщают в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.
Смертельная авария произошла 28 января на Находкинском проспекте. Установлено, что 27-летний водитель автомашины Toyota Mark II не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где совершил столкнулся с автомобилями Toyota Belta и Nissan Note.
В результате ДТП погибли молодые супруги — 30-летний водитель и 29-летняя пассажирка Toyota Belta. Как ранее стало известно vl.aif.ru, их 8-летняя дочь попала в реанимацию. Также травмы получил виновник аварии, однако он уже пришел в себя и дает показания.
Водитель и пассажир Nissan Note отправлены на амбулаторное лечение. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ.