Задержали виновника ДТП в Находке, в котором погибли молодые супруги

В результате ДТП погибли молодые супруги — 30-летний водитель и 29-летняя пассажирка Toyota Belta. Как ранее стало известно vl.aif.ru, их 8-летняя дочь попала в реанимацию. Также травмы получил виновник аварии, однако он уже пришел в себя и дает показания.