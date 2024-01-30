Бобруйское предприятие присвоило бюджетные деньги на ремонт дороги

В Бобруйске предприятие присвоило бюджетные деньги, которые выделялись на ремонт дороги, сообщила пресс-служба МВД.
Так, строительное предприятие получило свыше 40 тысяч белорусских рублей из бюджета на ремонт дороги, но не выполнило свои обязательства. Нецелевое использование бюджетных средств выявили сотрудники ОБЭП.
Как выяснилось, директор ремонтно-дорожного предприятия, а также заказчик сговорились о нецелевом использовании денег. При этом поручили подчиненным изготовить ложные документы: акт сдачи-приема и ввода в эксплуатацию объекта, где ремонтно-монтажные работы и укладка асфальта на самом деле даже не производились.
Фигурантов будут судить за превышение служебных полномочий.