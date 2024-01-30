Бобруйское предприятие присвоило бюджетные деньги на ремонт дороги

Как выяснилось, директор ремонтно-дорожного предприятия, а также заказчик сговорились о нецелевом использовании денег. При этом поручили подчиненным изготовить ложные документы: акт сдачи-приема и ввода в эксплуатацию объекта, где ремонтно-монтажные работы и укладка асфальта на самом деле даже не производились.