Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
По информации полиции, 60-летний житель Пестравского района за рулем автомобиля «КамАЗ» двигался со стороны Самары в направлении Волгограда, нарушил требования разметки и дорожного знака и выехал на встречную полосу. После этого он столкнулся с машиной Volvo VNL64T под управлением жителя Самары 1975 года рождения и большегруза VOLVO FM, за рулем которого находился 57-летний житель республики Татарстан.
В результате аварии получил травмы и был госпитализирован водитель «КамАЗа». По факту аварии проводится проверка.
Георгий Портнов.
В Самарской области столкнулись два грузовика и тягач, есть пострадавший
ДТП с участием трех автомобилей произошло в Самарской области вечером в понедельник, 29 января. Происшествие случилось на 4,8 км автодороги «Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград» в 18:40 (MSK+1).
Об этом сообщает региональное ГУ МВД.