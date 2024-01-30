В Самарской области столкнулись два грузовика и тягач, есть пострадавший

Об этом сообщает региональное ГУ МВД.



По информации полиции, 60-летний житель Пестравского района за рулем автомобиля «КамАЗ» двигался со стороны Самары в направлении Волгограда, нарушил требования разметки и дорожного знака и выехал на встречную полосу. После этого он столкнулся с машиной Volvo VNL64T под управлением жителя Самары 1975 года рождения и большегруза VOLVO FM, за рулем которого находился 57-летний житель республики Татарстан.



В результате аварии получил травмы и был госпитализирован водитель «КамАЗа». По факту аварии проводится проверка.



Георгий Портнов.