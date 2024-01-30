В Зеленоградске тушили мебельный магазин

В течение трех минут на место прибыли первые бригады. Выяснилось, что горит одно из подсобных помещений мебельного магазина. Предположительно, в результате короткого замыкания удлинителя выгорели 2 стеллажа, душевая кабина, и подвесной потолок на общей площади 10 квадратных метров.
Пожарные ликвидировали огонь в течение 15 минут. Никто из людей не пострадал, эвакуации жильцов не потребовалось. В тушении пожара принимали участие 8 огнеборцев, было задействовано 2 спецавтомобиля, сообщили в ведомстве.