В Зеленоградске тушили мебельный магазин

В течение трех минут на место прибыли первые бригады. Выяснилось, что горит одно из подсобных помещений мебельного магазина. Предположительно, в результате короткого замыкания удлинителя выгорели 2 стеллажа, душевая кабина, и подвесной потолок на общей площади 10 квадратных метров.