Судья заживо сгорела в центре Ростова

«В тамбуре на полу пожарные нашли тело 41-летней Прокопчук», — сообщили СМИ.
Светлана Прокопчук работала в Арбитражном суде. По предварительной версии, в гостиной в ее квартире замкнуло проводку. Следов насильственной смерти правоохранители не нашли.
Квартира находится на пятом этаже в ЖК «Арбат», который расположен на улице Шаумяна, 30. Инцидент произошел 27 января, но о том, что погибшая была судьей, стало известно только сейчас.
Пожар тушили два часа, 50 жильцов эвакуировали, тело погибшей судьи нашли не сразу.